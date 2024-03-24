أبواب مفتوحة” تخدم الجالية المغربية في ليون

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

تفعيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة العالم نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون، أمس السبت، يوم الأبواب المفتوحة للمغاربة المقيمين بمنطقة أوفرن – رون – ألب الفرنسية.

و تندرج العملية ضمن إطار سياسة القرب وتحسين الخدمات القنصلية الموجهة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا لتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين ‏بالخارج.‏

وخلال هذا اليوم، جرى تقديم جميع الخدمات القنصلية للمغاربة المقيمين أوفرن – رون – ألب والذين لا يمكنهم، لأسباب مهنية أو جغرافية، التنقل إلى مقر القنصلية خلال الأسبوع.

كما شكلت هذه المبادرة فرصة لتقديم المعلومات والاستشارات والإرشادات للمرتفقين والإنصات لانشغالاتهم وانتظاراهم.

وقد لقي هذا الحدث الذي عرف تعبئة طاقم قنصلي هام بقيادة القنصلة العامة فاطمة البارودي، استحسانا كبيرا لدى المواطنين المغاربة الذين نوهوا بهذه المبادرة التي أقدمت عليها القنصلية العامة وكذا بحسن الاستقبال وجودة الخدمات، مما مكنهم من قضاء مصالحهم الإدارية بشكل سلس وسريع لاسيما بالنسبة للمرتفقين من الجيل الأول الذين يتعذر عليهم حجز موعد مسبق عبر الإنترنيت خلال أيام العمل الاعتيادية.