إيطاليا..فقيه يتسبب في وفاة مهاجر مغربي أثناء الرقية الشرعية

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

اهتزت مدينة إيفريا بإقليم طورينو شمال إيطاليا على وقع وفاة مهاجر مغربي، كان يتابع حصصا في الرقية الشرعية على يد إمام وفقيه مغربي .

وأضافت مصادر محلية أن الهالك يدعى قيد حياته ” خ ل ” يبلغ من العمر حوالي 43 سنة، كان يعاني من اضطرابات مختلفة ومتعددة، حيث كان يخضع لجلسة رقية شرعية بمنزله قبل أن يلقى حتفه بين يدي الفقيه و يسقط مغمى عليه ، الذي كان مستغرقا في ممارسة طقوسه التي يتخللها ضرب وتعنيف بدعوى تعذيب الجن من أجل إجباره على إخلاء جسده .

وأوردت المصادر ذاتها أنه جرى نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى المحلي، حيث تم إخضاعه للتشريح الطبي الكفيل من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما تم إيداع الفقيه وثلاثة من أقارب الضحية الزوج والأخ وعمه السجن بأمر من المدعي العام العام باستئنافية ايفريا بقيادة غابرييلا فيجليوني ، في انتظار استكمال عمليات التحقيق وصدور نتائج التشريح الطبي.