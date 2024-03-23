بالفيديو.. مغاربة “فيرت” يجمعون كبار مسؤولي هولندا على مائدة الإفطار الرمضاني

في أجواء مغربية خالصة، التأم شمل الجالية المغربية المقيمة بهولندا و خاصة بمنطقة فيرت، رفقة عدد من مسلمي هولندا الذين ينتمون لدول مختلفة بالإضافة لعدد من المسؤولين الهولنديين.

حفل الإفطار الرمضاني الذي نظمه المجتمع المدني المغربي بفيرت بقيادة الفاعلة الجمعوية مليكة زعبول، شهد حضور عدد من المسؤولين يتقدمهم رئيس بلدية فيرت و عدد من نوابه و مسؤولي المنطقة.

و في هذا الصدد، أوضحت مليكة زعبول منظمة الحفل في كلمة لها أن لم شمل الجالية المسلمة في هولندا يمثل واحدة من قيم التضامن و التآخي و التآزر التي يتحلى بها المغاربة و خاصة في هذا الشهر الفضيل.

الحفل حضرته أيضا الدكتورة إيمان وهبي سفيرة السلام و الإنسانية بهولندا و التي صرحت لهبة بريس بأن هذا الحدث يجسد واحدة من القيم الجميلة و المعاني الرائعة التي يتميز بها المسلمون في العالم.

و نوهت الدكتورة وهبي بالمبادرة المغربية لجمع مسلمي هولندا حول مائدة الإفطار و بدعوة عدد من المسؤولين الهولنديين، غير المسلمين، و الذين انبهروا بما يتميز بها مغاربة هولندا و المسلمون عموما من قيم و مبادئ.

بدوره صرح رئيس بلدية هولندا بكون المناسبة تعتبر حدثا رائعا، منوها بجودة التنظيم و بالمشاعر الجياشة التي طبعت استقبالهم من طرف الحضور، مؤكدا في ذات الوقت بعمق الرسالة التي وجهها المنظمون لكل هولندا و العالم بأهمية التسامح و التعايش و الاندماج.

تفاصيل و تصريحات أوفي بخصوص حفل الإفطار الرمضاني بفيرت الهولندية تجدونه في المقطع التالي: