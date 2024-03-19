وفاة مغربي في حادث سير مأساوي بإسبانيا

هبة بريس

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

علمت “هبة بريس” من مصادر خاصة أن حادثة السير المروعة التي شهدتها إحدى الطرق ب”إشبيلية” صباح اليوم الثلاثاء، خلفت مصرع مهاجر مغربي على الأقل.

ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته(ز.ر) من مواليد مدينة تطوان، حيث كان على متن سيارة خفيفة رفقة آخرين لم يتم تحديد هويتهم إلى حدود الساعة.

وكانت شاحنة للنقل الدولي قد إصطدمت فجر اليوم بأحد الحواجز الأمنية التي ينصبها عناصر الحرس المدني في مداخل المدينة وخارجها ، حيث أسفر الحادث عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص مدنيين بينهم عنصران من الحرس المدني.

وأكدت مصادر إعلامية إسبانية أن السائق الذي تم إعتقاله على خلفية الحادثة لم يكن في حالة سكر ولا تحت تأثير المخدرات وليس مدمنا على الإثني.

وجندت القنصلية العامة ب”إشبيلية” طواقمها للتفاعل مع الحادث المروري الذي إستيقظت عليه إسبانيا صباح اليوم ، كما فعلت جميع خطوطها الهاتفية لتلقي المكالمات الواردة قصد تحديد هوية مغاربة مفترضين يمكن أن يكونوا ضحايا الحادث المروع

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