القنصل العام للمملكة بمدريد يثمن نتائج منظومة “الموعد المسبق”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أكد السيد القنصل العام للمملكة بمدريد ” كمال أريفي” خلال عملية تقييم شاملة لإرساء المنظومتين الإلكترونيتين الخاصتين بتحديد المواعيد والتنبر الإلكتروني الخاص بالأداء الإلكتروني للرسوم القنصلية على مستوى مختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة، أنه يعتبر نجاحا باهرا يعتز به كل أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

وأضاف السيد “كمال أريفي” في تصريح خاص ل ” هبة بريس” أن تعميم النظامين الإلكترونيين يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع الاستراتيجية التي تنهجها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المجال القنصلي، إذ ترمي إلى تقديم خدمات قنصلية متميزة ، عصرية وذات جودة عالية.

وتسعى هاتين المنظومتين الإلكترونيتين الجديدتين _ يضيف “كمال أريفي” إلى تحقيق تدبير ناجع للمواعيد وتخفيف الضغط على مستوى القنصليات المغربية بالخارج ، فضلا عن إتاحة الفرصة للجالية المغربية من أجل الإستفادة من خدمات قنصلية في ظرف زمني محدد وذلك عبر إختيار الأوقات المناسبة لإرتياد المصالح القنصلية.

مضيفا: أنه ومنذ إعتماد هاذين النظامين سجلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدريد إرتياحا كبيرا لدى كل أفراد الجالية المغربية الذين أثنوا على النظامين ولم يتوانوا عن تقديم الشكر للمجهودات التي تقدمها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من أجل ضمان جودة الخدمات المقدمة لهم والتي تدخل ضمن الطموحات الجديدة والتوقعات الكبرى موازاة مع المشاريع الوطنية التي تعرفها بلادنا.

أما من ناحية المردودية والنتائج ، أكد القنصل العام للمملكة أن ذات المنظومتين ساهمتا في تعزيز مناخ الثقة بين المرتفقين والمصالح القنصلية وتحسين شفافية المعاملات الإدارية ، إضافة إلى أنهما سمحتا لأفراد الجالية المغربية بالاستفادة بسلاسة من الخدمات القنصلية في ظل ظروف الإستقبال المناسبة، فضلا تقليل فترات التأخير اللازم ثم جودة الإستقبال والخدمات المقدمة للمرتفقين.

وعن القنصلية العامة بمدريد وظروف إشتغالها بنظام المواعيد الإلكترونية ، صرح السيد “كمال أريفي” أن النظام المعلوم ساهم بشكل كبير في الحد بصفة نهائية مع مظاهر الازدحام أمام المقر القنصلي، وسمح للموظفين ببذل المزيد من الجهد قصد تسيير أمثل للفضاء المخصص للاستقبال، ناهيك عن إستخدام تقنيات التواصل الحديثة لتحسين الخدمات.

وأضاف المسؤول الدبلوماسي أن هذه الخدمة تضاف إلى رزمانة الخدمات المقدمة مثل مركز الإتصال القنصلي والقنصليات المتنقلة والأيام المفتوحة التي تهدف بشكل أساسي إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحسين الإستقبال في ظروف ممتازة تتفوق أحيانا مع ما يتعامل به في بلدان الإستقبال.

ومعلوم أن القنصلية العامة للمملكة المغربية بالعاصمة مدريد بصمت على مستوى إداري متميز سواء من حيث الخدمات وجودتها أو على مستوى المبادرات الإنسانية التي قادتها تجاوبا مع متطلبات المهاجرين المغاربة المقيمين في دائرتها الجغرافية.