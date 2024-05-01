مغاربة المهجر يتقاسمون الخبز بالخميرة مع اليهود المغاربة في عيد الفصح

طارق عبلا_ هولندا

هو عيد الفصح إذن، المناسبة التي يرى فيها اليهود محطة لتقديم الشكر لله على نعمة انقاذهم من فرعون وقومه الذين طاردوهم حينما خرجوا هاربين من مصر بقيادة النبي موسى عليه السلام، وهي المناسبة التي نسجوا خلالها اليهود رواياتهم التي تقول بأنهم صنعوا رغيفا وفطيرا بدون خميرة على مدى 8 أيام كقرابين الشكر لله أسموها بعد ذلك بعيد الفصح.

وفي هذا نظمت مؤسسة الصداقة برعاية بهولندا حفلا متنوعا حضرته مجموعة من اليهود إضافة إلى ديانات أخرى، كتقليد سنوي يحتفل من خلاله اليهود المغاربة بمختلف البقاع.

“الأستاذ أحمد المسري”، رئيس مؤسسة الصداقة، أكد على أهمية هذا الحفل الذي يعد صلة وصل بين اليهود والمغاربة وباقي اخواتهم من الديانات الأخرى، وهو فرصة كذلك لتمثين روابط الأخوة والصداقة بين مختلف شعوب العالم لنشر قيم التسامح والتضامن والتآخي انسجاما مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.

وأضاف المسري أن هذه المناسبة تأتي في آخر ليلة في عيد الفصح اليهودي، إذ إعتاد المسلمون المغاربة مشاركة اليهود المغاربة بهذا الإحتفال وذلك بزيارة جيرانهم وأصدقائهم وتقديم بعض الأكلات لهم منها الخبز الذي يحتوي على الخميرة لأنه محرم على اليهود طول أيام الفصح، كما يقدمون لهم العسل وسمك الشابل وأشياء أخرى مختلفة في أروع صورة للتضامن والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار العسري أن ذلك ينسجم مع تقاليد وعادات المغرب كبلد للتسامح و الانفتاح على الثقافات الأخرى، منهجه القويم هو نبذ العنف والعنصرية والتفرقة بين الشعوب، مضيفا أن مؤسسة الصداقة، كمؤسسة عريقة مواطنة لها تاريخ طويل في هذا المجال وتهدف إلى تكريس هذه القيم وتجسيد مبادئ الحوار بين مختلف الثقافات والجنسيات .

وكما هو معروف عن مؤسستنا الإحتفال بجميع المناسبات الوطنية، وما انخراط المؤسسة في هذا الحفل إلا لدليل قاطع على حب أفرادها وتعلقهم ببلدهم واعتزازهم بوحدته الترابية وهويته المغربية الأصيلة.

هذا ولم يترك العسري الفرصة تمر، دون أن يتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل الديني من شخصيات محلية وأخرى قدمت من مناطق أخرى تمثل جاليات أخرى بديانات متعددة، معتبرا أن حضور القنصل العام للمملكة المغربية، هو قيمة مضافة تنضاف إلى الحضور الوازن ” للحاخام السيد سيمون بورنستين”، وكذا للشاعرة سعاد سويدي، التي كانت لها الوقع والأثر من خلال تقديم قصيدة لها ألقتها بالمناسبة.