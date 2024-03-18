وفاة شاب مغربي بمركز استقبال بإسبانيا في ظروف غامضة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب أمين المظالم، أنجيل غابيلوندو مؤخرا، من الجهات القضائية والأمنية، تقديم التوضيحات اللازمة حول الظروف المحيطة بوفاة طالب لجوء مغربي. كما أبدى أمين المظالم اهتماماً بما إذا كان “قد تم بذل جهد لإبلاغ عائلته”، كما ورد في بيان له.

جريدة “لاراثون” الإسبانية، التي اوردت الخبر ، قالت أن أمين المظالم تدخل بمقتضى السلطات الممنوحة إليه، بعد أن علم بوفاة شاب مغربي بمركز استقبال ببلدية سان فرناندو دي إيناريس بمدريد.

ووجه المسؤول الإسباني المذكور مراسلات حول الموضوع إلى كل من مكتب المدعي العام للدولة وأمانة الدولة للهجرة لطلب معلومات حول ما حدث والظروف المحيطة بوفاة الشاب.

ووقعت الأحداث يوم الخميس الماضي، 14 مارس، حوالي الساعة 10:00 مساءًا في نزل في سان فرناندو دي إيناريس، حيث تعرض أحد المهاجرين الذين وصلوا إلى شبه الجزيرة من جزر الكناري إلى توقف القلب والجهاز التنفسي.

وظلت هذه المؤسسة مثار العديد من الشكايات والتظلمات حول عدم توفر مواعيد لطلب اللجوء، وهي القضية التي دفعت بعدد كبير من المهاجرين إلى الدخول في إضراب عن الطعام، ومن بينهم الشاب المتوفى، الذي لم يكن لديه أمراض سابقة.

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