اسبانيا..التحقيق في مقتل لاعب كرة قدم مغربي

2024-03-05 / 18:31
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هبة بريس – متتابعة

فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقاً في مقتل اللاعب رضا أرشاد من الأصول المغربية، الأحد الماضي، بطعنة سكين في مدينة إشبيلية.

الضحية يلعب لنادي أتلتيكو ليبرتاد الإسباني لكرة القدم، الممارس في الدرجة الثالثة ، حيث تم توقيف شابين يبلغان من العمر 18 سنة للاشتباه في تورطهما في هذه الجريمة، التي راح ضحيتها الشاب رضا.

وكشف مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس بيدرو فيرنانديز أن سبب وفاة الشاب المغربي ناتج عن خلافه مع المشتبه فيهما في ملهى ليلي، لينتقل إلى خارجه، قبل أن ينتهي بمقتله.

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