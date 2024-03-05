القنصلية العامة بفالينسيا تجند إمكانياتها لإنجاح اليوم الثقافي المغربي الأول

2024-03-05 / 16:35
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أخيرا وبعد ثمرة جهود متواصلة للقنصلية العامة ب”فالينسيا” وتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني بنفس الدائرة القنصلية، تم الإعلان عن إنطلاقة اليوم الثقافي المغربي الذي ظل حبيس الخيال لعدة سنين مضت رغم بعض المبادرات والبرامج المعلنة والغير معلنة التي قامت بها جهات مختلفة لإبراز صورة المغرب ومزاوجتها بالثقافة الفالينسية ذات الصيت الذائع.

وفي هذا السياق ستكون مدينة “فالينسيا” يوم السبت المقبل على موعد لنشر الثقافة المغربية وإرثها المتجدر عبر التاريخ ضمن النسخة الأولى من هذه المبادرة الطموحة، التي سينفتح فيها المغرب ويفتح للآخرين مجال الإطلاع على مؤهلاته الفلكلورية وثراثه الثقافي الغني بالتنوع الفني وما يوازيه من فن الطبخ المغربي الأصيل، وحسب المنظمين الذين ركزوا على حملة إشهارية واسعة ستكون أمام الإسبان فرصة سانحة للتعرف على المملكة المغربية في شتى المجالات لدرجة أنهم إعتبروها يوم سفر نحو المغرب بما تقتضيه الكلمة من معنى .

وعبأت القنصلية العامة للمملكة بتنسيق مع جميع الفعاليات المشاركة كل ما يستلزمه نجاح هذا النشاط الإشعاعي الذي يعتبر الأول من نوعه في هذه الجهة، إذ يبتغي الواقفون وراءه حشد أكبر عدد من الزوار المغاربة والأجانب فضلا عن البرنامج القار الذي تم إعتماده من خلال دعوة عدد كبير من السياسيين والمسؤولين الإسبان وكذا مدعوين وازنين من المغرب.

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