“أبواب مفتوحة ” لخدمة الجالية المغربية بجهة إشبيلية

هبة بريس - يسير الإيحيائي

نظمت القنصلية العامة للمملكة المغربية بإشبيلية ، يوم السبت 02 مارس الجاري بمقرها، أبوابا مفتوحة خاصة بالخدمات القنصلية والإدارية لفائدة الجالية المغربية المقيمة بنفوذ دائرتها،تنزيلا لسياسة القرب التي تنهجها المصالح القنصلية مع أفراد الجالية المغربية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تجسد العناية السامية التي يوليها حفظه الله لرعاياه الأوفياء بديار المهجر.

وتأتي هذه المبادرة لتقريب الإدارة المغربية من المواطن، و ذلك عن طريق تسهيل عملية سحب الوثائق الشخصية المتمثلة في جوازات السفر و بطائق التعريف الوطنية الإلكترونية و كذا العقود العدلية و إعطاء الإستشارات و التوجيه في كل ما يتعلق بالخدمات القنصلية.

ولاقت هذه المبادرة استحسانا كبيرا في أوساط الجالية المغربية، خاصة و أن نسبة مهمة من المواطنين الذين تعذر عليهم القدوم في أوقات الدوام الرسمية نظرا لظروفهم الشخصية وارتباطاتهم المهنية.

و يعتزم هذا المركز القنصلي القيام بمبادرات مماثلة في المستقبل، إستجابة لحاجيات المواطنين المغاربة التواقين إلى تجويد الخدمات الإدارية وضمان قضاء أغراضهم في ظروف جيدة يطبعها الإحترام وروح المبادرة اللذان صارا شرطين مهمين في التعامل مع ملفات المهاجرين ومعالجة مشاكلهم في ديار المهجر.

وتضم الدائرة القنصلية ل”إشبيلية” عددا لا بأس به من المغاربة تتنوع أنشطتهم المهنية حسب كل فرد ، فيما يبقى النشاط الفلاحي المصدر الرئيسي لهم ولأغلبية ساكنة الجهة بما فيهم المواطنون الإسبان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp