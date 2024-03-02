القنصلية العامة بمدريد تنظم يوما خاصا للإستلام والإستشارات الإدارية

هبة بريس _ يسير الإيحيائي _

في إطار مبادراتها المتواصلة وتفعيل سياسة تقريب الخدمات من مغاربة العالم، نظمت القنصلية العامة للمملكة بالعاصمة مدريد يومه السبت مبادرة” اليوم المفتوح” لفائدة أبناء الجالية المغربية القاطنين تحت نفوذها القنصلي لغرض تسليم جوازات السفر والبطائق الوطنية إلى غير ذلك من الخدمات الإدارية والإستشارات.

وافتتحت القنصلية العامة أبوابها على الساعة العاشرة صباحا، حيث حج عدد من المغاربة للإستفاذة من تلك الخدمات التي تراعي خصوصيات الطبقة العاملة باعتبار يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع وبالتالي يسهل على المهاجرين المغاربة قضاء مآربهم دون بعض العراقيل التي تواجههم مع أرباب العمل، سيما أولائك الذين يشتغلون في الأوراش أو المصانع.

“هبة بريس” بدورها كانت في الموعد لمواكبة الخدمات عن قرب ونقل إرتسامات المواطنين من عين المكان، إذ سجلت إرتياحا كبيرا في صفوف أبناء الجالية المغربية بهذه المبادرة التي وصفت ب”الطيبة”، وجند لها طاقم مهم من الموظفين ورؤساء الأقسام تجاوز 80 في المائة من المنظومة الإجمالية الإعتيادية.

وفي تصريح خص به القنصل العام “كمال أريفي” موقع “هبة بريس” أكد خلاله أن هذه المبادرة تدخل في صميم التعليمات الملكية السامية وتوجهات وزارة الخارجية لتسهيل ولوج المرتفقين إلى الخدمات الإدارية وتمكينهم من قضاء حوائجهم في ظروف جيدة، كما أضاف القنصل العام في تصريحه أن نجاح مثل هذه المبادرات يرتبط بتضافر الجهود من طرف الجميع قصد تحقيق آلية فعالة للأهداف المنشودة وعلى رأسها تجويد الخدمات وملاءمتها لتطلعات أفراد الجالية المغربية بشكل عام.

وعرفت ذات القنصلية خلال الستة أشهر الماضية عدة أنشطة ميدانية تستهدف المغاربة في المنطقة نذكر على سبيل المثل لا الحصر الأبواب المفتوحة وقنصليات متنقلة إضافة إلى لقاءات أخرى مع النسيج الجمعوي إستمع خلالها رئيس المركز إلى بعض المشاكل التي يواجهها رعايا صاحب الجلالة في ديار المهجر.

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