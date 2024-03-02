بعد تسهيل إجراءات التأشيرة.. كندا تمنح 25 ألف مغربي تصريح الدخول لأراضيها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت سلطات كندا على أن قرار رفع التأشيرة الاعتيادية عن مجموعة من البلدان بما فيها المغرب و اشتراط الحصول فقط على تصريح دخول إلكتروني ساهم في رفع عدد الوافدين على مختلف المعابر الحدودية بكندا.

و في هذا الصدد، أوضحت إيزابيل فالوا سفيرة كندا بالمغرب، أنه قد تم إصدار أزيد من 25 ألف تصريح سفر للمغاربة منذ الإعلان عن هذا الإجراء، وهو ما يدل على الاهتمام والطلب المتزايد من قبل المغاربة على الهجرة إلى كندا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن كندا قد سبق و أدرجت المغرب ضمن برنامج تصريح السفر الإلكتروني الكندي و الذي يسمح يدخول كامل تراب كندا بدون تأشيرة اعتيادية، كما أنه يتيح لحاملي التأشيرة الأمريكية الحصول على تصريح سفر إلكتروني لكندا في ظرف ثوان معدودة بشكل إلكتروني.

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