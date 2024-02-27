السجن مدى الحياة لبارون مخدرات مغربي في هولندا

2024-02-27 / 20:54
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هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة هولندية الثلاثاء بالسجن مدى الحياة لأخطر تاجر المخدرات في هولندا، بعد إدانته بسلسلة جرائم قتل ارتُكبت بين عامي 2015 و2017، بنتيجة محاكمة حظيت بمتابعة واسعة.

ويُعتبر رضوان تاغي (46 عاما)، الذي وُلد في المغرب ونشأ في هولندا، العقل المدبر لعصابة مخدرات ملقبة بـ”موكرو مافيا”، وهي منظمة وصفتها النيابة العامة بأنها “آلة قتل عالية الفعالية”.

وصدر الحكم بعد ست سنوات تقريباً من بدء هذه المحاكمة، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر الجيش في محيط المحكمة لتوفير الأمن، فيما توجه المدعون والقضاة إلى المكان في سيارات مصفحة بطريقة سرية.

وأجرى عناصر مدججون بالسلاح في قوى الأمن دوريات أمام المحكمة في ضواحي أمستردام الثلاثاء.

ونظرا لحجمها، تُعتبر المحاكمة التي تسمى “مارينغو”، غير مسبوقة في هولندا، بحسب مراقبين. حتى أن منصة هولندية للبث التدفقي أنتجت مسلسلا حمل اسم “موكرو مافيا” “Mocro Maffia”.

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‫11 تعليقات

  8. هده هي طريق الحرام لا تادي الا للهلاك سجن للابد وحرية الانسان لاتعوض بمال الدنيا كلها لعله يتوب عن الى الله

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  10. متل هؤلاء الموجرمين يجب ان يطبق عليهم نفس الحكم اين ماكانو لانهم فعلا اصبحو يشكلون خطر كبير علا شباب هاده الارض

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  11. لم يعد هناك خوف من الله عز وجل ولا احترام قوانينه ولاقوانين الحياة والنتيجة حرية الانسان سجن مدى الحياة لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم

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