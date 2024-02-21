فرنسا.. عزيز رباح يلتقي بكفاءات من أبناء الجالية المغربية

هبة بريس

قام عزيز رباح رئيس جمعية المبادرة الوطن أولا ودائما ونائبه أحمد عطا بزيارة لجهة الشرق الكبير بفرنسا Grand-Est شملت مدن نانسي Nancy وفاندوفر Vandœuvre وستراسبورغ Strasbourg، وذلك من 15 الى 18 فبراير 2024.

و تميزت هذه الزيارة بالقيام بعدة أنشطة متنوعة، تمثلت في تنظيم لقاء مفتوح مع الجالية بالجهة وحضره ايضا بعض المغاربة من مدن اخرى، كما تم تنظيم اجتماعات عمل وزيارات ميدانية وحوار صحفي، بالإضافة الى الاجتماع بكفاءات مغربية متنوعة ونشيطة ومتمكنة في مواقع متعددة من منتخبين ونواب عمداء ومسؤولين في بلديات وباحثين وأساتذة وأطر وأرباب شركات وتجار ومسؤولين في شركات وعمال وطلبة وجمعويين وإعلاميين ورياضيين ومتقاعدين، وكذا تنظيم عدة اجتماعات مع عمداء مدن ونوابهم ومنتخبين وسياسيين من أصول فرنسية ومغربية ومن أحزاب عدة من أجل التعارف والتعاون وعرض تطور المغرب الحبيب وآفاق الشراكة والتعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة في إطار الاحترام المتبادل وتقدير المصالح العليا للبلدين وعلى رأسها السيادة والوحدة والاستقرار.

ومن أهم الأهتمامات وأولويات العمل التي تم التركيز عليها في الحوار مع مغاربة العالم، حماية مصالحها وتوحيد جهودها وتقوية مكانة الجالية في دول الاستقبال وتأثيرها الإيجابي في كل المجالات والمواقع ومحاربة المشاعر السلبية والآفات المهددة للأسرة والأجيال الصاعدة، تقوية أدوارها في المسار الوطني كالدبلوماسية الموازية للدفاع على القضايا الوطنية والإسهام في الإشعاع المغربي وجلب الإستثمار وتطوير التعاون العلمي والثقافي والرياضي مع دول الاستقبال، تجويد الخدمات المخصصة للجالية في وطنها وحماية استثماراتها وممتلكاتها والحفاظ على الهوية والأسرة وتأطير أطفال وشباب الجالية وتمثيليتها في المؤسسات خاصة المنتخبة وعلى رأسها البرلمان.

وقد توجهت الزيارة بانضمام عدد من الكفاءات النشيطة للمبادرة حيث تم الاتفاق على تأسيس جمعية في جهة الشرق الكبير Grand Est على غرار جمعة مبادرة فرنسا المغرب بجهة باريس ونواحيها Ile-de-france. كما اقترح بعض رؤساء جمعيات نشيطة عقد شراكات مع المبادرة في مجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة الوطن والجالية

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