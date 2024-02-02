الوكيل العام يحيل 32 شخصا على سجن بوركايز في قضية الاتجار بالرضع حديثي الولادة

2024-02-02 / 20:35
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قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس مساء اليوم الجمعة، إحالة 32 متهما على سجن بوركايز، فيما تم متابعة شخصين في حالة سراح مؤقت، على خلفية “الاتجار بالرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية بمستشفيات بفاس.

ووفق مصدر خاص ل ‘ هبة بريس ‘ فقد تم تحديد 13 فبراير الجاري كأول جلسة لمحاكمة المشتبه فيهم بمحكمة الاستئناف بفاس. مبرزا أن عناصر الفرقة الجهوية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، لا زالت تباشر تحرياتها في القضية .

يشار إلى أن عناصر شبكة الاتجار في الرضع حديثي الولادة والمتكونة من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب قد أحيلت مباشرة بعد صلاة الظهر الجمعة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس

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