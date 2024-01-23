طنجة ..فرقة مكافحة المخدرات تطيح بمروجي كوكاكيين ومؤثرات عقلية

2024-01-23 / 18:07
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن طنجة صباح اليوم 23 يناير الجاري من توقيف شخصين وذلك الإشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المعنيين بالأمر على مستوى حي بوخالف، حيث مكنت عملية الضبط و التفتيش المنجزة على خلفية هذه القضية داخل مسكنهما من حجز ما مجموعه 681 قرص مخدر متنوعة الاصناف و4غرام من مخدر الكوكايين فضلا عن حجز هواتف نقالة وميزان الكتروني و مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الاجرامي .

كما تبين بعد تنقيط احد الموقوفين بقاعدة بيانات الاشخاص المبحوث عنهم انه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن أمن تطوان من اجل الاتجار في المخدرات.

وقد تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك لتحديد كافة الافعال الإجرامية المنسوبة لهما في وتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.

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