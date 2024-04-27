جهة الشرق.. تعاونيات فلاحية تفوز بالميدالية الذهبية بالمعرض الدولي للفلاحة

هبة بريس – وجدة

شهد المعرض الدولي للفلاحة بمكناس تتويج عدد من التعاونيات المشتغلة في إنتاج المنتجات المجالية، حيث تم توزيع جوائز الدورة السادسة من المباراة المغربية على التعاونيات الفائزة، وذلك استمرارا في هذا التقليد الذي انطلق سنة 2014.

وحضر فعاليات توزيع الجوائز على التعاونيات الفائزة كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، فضلا عن المديرين الجهويين للوزارة وعدد من ممثلي التعاونيات على المستوى الوطني، بشكل يمثل تكريما للإنتاج الفلاحي المجالي بالمملكة.

وتم خلال الحفل منح 7 جوائز تميز لسبع تعاونيات من أصل 1200 تعاونية مشاركة في المباراة السادسة.

أما بالنسبة للميداليات فقد منح الحكام المتذوقون المائة 416 ميدالية، منها 88 ذهبية و90 فضية و238 برونزية، لمختلف المنتجات.

وبجهة الشرق تم منح التعاونيات الفائزة بالميدالية الذهبية خلال حفل المباراة المغربية للمنتوجات المجالية وهي كالآتي : – محمد أحداد (تعاونية الأمل ) للعسل؛ الدريوش ؛ – عبد الحميد قدوري (مجموعة ذات النفع الاقتصادي ) للعسل ببركان ؛ – الرهدوني الحسين (تعاونية تيزي) لزيت الزيتون بوجدة انجاد؛ – عبد النور نعيمة (التعاونية الفلاحية منتجات الثقة) انتاج وتثمين الكسكس ومشتقاته بجرسيف؛ – عزيزة إسماعلي ( تعاونية إخلاص كنفوذة) انتاج الكسكس والعجائن بجرادة.