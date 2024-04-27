انطلقا من المغرب.. المواطن الألماني ” نوح ” وزوجته يعتزمان أداء الحج بواسطة حصان

قبل عدة أسابيع انطلق المواطن الألماني الذي اعتنق الإسلام ” ميستر دينيس” وزوجته وابنته ، في رحلته من المغرب قاصدا مرضاة الله بزيارة مكة المكرمة بالمملكة السعودية .

وسيواصل الألماني ” نوح ” اسمه الذي اختاره بعد اعتناق الإسلام سيره أشهرا أخرى عبر عربة يجرها حصان ، قاطعا تراب عدد من البلدان الأوروبية والعربية والأفريقية ( 6 دول بافريقيا ) للوصول بعد عدة أشهر إلى مكة المكرمة في رمضان المقبل .

المواطن الألماني ” نوح ” الذي انطلق صباح اليوم السبت 27 أبريل ، من منطقة الدراركة شرق اكادير ، متوجها إلى مدينة تيزنيت التي سيبيت فيها ليلة السبت الاحد ، كان قد تلقى الدعم والمساعدة من مواطنين والسلطات وإعطاءه الزاد لاستئناف رحلته لوجه الله ، وعبر عن امتنانه للشعب المغربي من حسن ضيافته طيلة نصف المسافة التي قطعها من طنجة إلى اكادير سوس ، قبل ان يدخل الأقاليم الجنوبية للملكة والتي سيحضى فيها بكرم وجود أهل الصحراء، قبل ان يدخل ارض موريتانيا ويقيم بها في استراحة واستئناف رحلته بالصحراء عبر تغير وسيلة تنقله من الحصان إلى الجمل ، متوجها إلى دولة مالي وبعدها إلى ليبيا ومصر، ليصل بحول الله في رمضان المقبل إلى المملكة السعودية ، والتي سوف يؤدي بها عمرة رمضان القادم .

وعن اتخاذه قرار الذهاب سيرا على عربة بحصان وبعدها بناقة إلى مكة المكرمة، يقول ” نوح ” إنه ” هاذين الوسيلتين ” الحصان والجمل ” لها اعتبار ورمزية قوية لدى المسلمين، وهما الوسيلتين التي يمكن ان تحس ان رحلتك مميزة خصوصا في الذهاب إلى مكة المكرمة .

الألماني ” نوح ” الذي اعتنق الإسلام وزوجته وطفلتهما دو 8 سنوات ، قررا تنظيم هذه الرحلة بعد اعتناقها للإسلام، وأنها ستكون مباركة عليهما ، اعتبارًا ان كل الأنبياء والرسل ، كانت لهم رحلات شاقة ، وكلهم ايمانًا واحتسابا لوجه الله خالقهم .

وقال نوح ” الألماني ” انه في حالة نجاحه ووصوله إلى مكة المكرمة لأداء مناسك عمرة رمضان ، فإن رغبته مستقبلا هو الاستقرار والإقامة بالمغرب، معتبرا ان هذا البلد المسلم المنفتح و الجميل المضياف أهله، يستهوي النفس والفؤاد للعيش به، املا ان تكون رحلته الطويلة هي ابتغاء وجه الله الكريم.