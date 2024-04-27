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الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحل بطنجة بعد ضبط شحنة من الحشيش باسبانيا

2024-04-27 / 16:08
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هبة بريس – طنجة

حلت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من الرباط بمدينة طنجة لفتح تحقيق على خلفية ضبط شحنة ضخمة من المخدرات بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني.

وقالت مصادر مطلعة أن التحقيقات ستشمل مسؤولين أمنيين بطنجة وميناء طنجة المتوسط ، للكشف عن ملابسات وظروف مرور شحنة الحشيش الضخمة التي بلغت 25 طنا، عبرت طنجة نحو إسبانيا.

واحبطت السلطات الامنية الأسبانية عملية تهريب 25 طن من الحشيش على متن شاحنة للنقل الدولي قادمة من المغرب، وقد تم فتح تحقيق لتحديد الشبكة الإجرامية التي تقف وراء تهريبها.

2024-04-27 / 16:08
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