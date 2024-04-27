اولاد التايمة : الدرك يشن حملة تمشيطية واسعة على تجار الممنوعات

شنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ،حملة تمشيطية موسعة همت بالخصوص مروجي المخدرات والخمور، وشملت هذه الحملة التطهيرية خلال أسبوعين وتتواصل على مدى الأيام القادمة ،النقاط السوداء بمحيط مدينة اولاد التايمة ،والتجمعات السكنية المترامية الأطراف، وخصوصا منها تلك التي تعرف تنامي ظواهر الجريمة بمختلف أنواعها .

وقد أثمرت هذه الحملة عن إيقاف العديد من المشبه فيهم من بينهم، تاجر مخدرات من دوي السوابق القضائية، تم اعتقاله يوم امس الجمعة 26 أبريل الجاري، على مستوى دوار الكرطون بالجماعة الترابية سيدي بوموسى، كان على متن دراجة نارية، وجد بحوزته كمية من مخدر الكيف وسنابل طابا، وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية من اجل البحث معه في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما تمكنت مصالح الدرك بنفس المركز الترابي، من حجز 4 أطنان من مسكر ماء الحياة، واعتقال شخصين، كما تكللت الحملات التطهيرية لمنابع الاتجار في المخدرات من حجز 5 كلغ من مخدر الشيرا و80 كلغ من القنب الهندي، و 30 كلغ من سنابل طابا .

ولازالت العمليات متواصلة بعدد من الجماعات الترابية بتراب دائرة اولاد التايمة، من اجل مكافحة الاتجار في المخدرات والتصدي ومحاصرة الافعال الاجرامية التي تمس امن المواطنين .