فيديو “التحرش “بتلميذة..التوقيف والعزل لمدير ثانوية بمولاي يعقوب

هبة بريس – الرباط

قررت المديرية الإقليمية مولاي يعقوب، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، مساء أمس الجمعة توقيف مدير ثانوية تأهيلية .

وكشفت المديرية الإقليمية لمولاي يعقوب ، عبر بلاغ لها حول فيديو انتشر على نطاق واسع يوثق لشبهة تحرش جنسي لمدير ثانوي. تأهيلية بإحدى التلميذات ، انها فور علمها بهذا الحادث، تم تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشين تربويين للبحث والتقصي في موضوع التحرش الذي قد تكون تعرضت له التلميذة.

وأضافت أن “اللجنة المذكورة توجهت إلى المؤسسة المعنية، صباح أمس الجمعة، حيث أنجزت تقريرا في الموضوع” حيث تقرر كإجراء احتياطي واحترازي توقيف مدير المؤسسة مؤقتا عن العمل، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي ضمانا للسير العادي للمؤسسة، وإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري.