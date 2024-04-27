كوبا تهدد عسكر الجزائر بدفع 450 مليون دولار أو طرد طلبة ومجندي البوليساريو

فتحت دولة كوبا صفحة لطالما حاول حكام المرادية اخفائها عن الشعب الجزائري الذي أصبح يعي جيدا أين تصرف عائدات البترول والغاز بعدما استنزفت على حفنة مرتزقة لأزيد من أربعة عقود .

مناسبة الحديث ، تهديد كوبا للجزائر للمرة الثالثة، بطرد وفد طلبة ومجندي البوليساريو الذين تدربوا في كوبا على يد إدارات هافانا، بسبب عدم قيام النظام العسكري الجزائري بدفع الاشتراكات المستحقة عليه والتي تقدر بـ 450 مليون دولار.

الصحفي والناشط السياسي البرازيلي عبد الرزاق نصيب كشف ان الأمر يتعلق بحجم الفواتير المتراكمة المرتبطة بعمليات التدريب والتكوين التي استفادت منها وفود البوليساريو التي أرسلها النظام العسكري الجزائري إلى كوبا، حيث يشير التهديد الى أزمة سياسية بين الجزائر والبلد الشيوعي في أمريكا الجنوبية .