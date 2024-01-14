معجبة تفاجئ دنيا بطمة: “أنا مستعدة ندوز الحبس فبلاصتك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت إحدى متابعات الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة للأخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

تقاسمت خريجة ارب ايدول مضمون الرسالة مع محبيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيها :”معك سوا كنتي ظالمة او مظلومة و انا مستعدة ندوز حبس فبلاصتك حيث صوت بحالك مخصوش دیع”.

وأرفقتها بتعليق جاء فيه:”يا عمري الله ينجيك ويحفظك وانا لا اظلم أحد انام وضميري مرتاح وحبكم هو أكبر انتصار والجسم النحيف مووضة”.

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