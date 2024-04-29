مهرجان كان .. المغربية أسماء المدير عضو في لجنة تحكيم “نظرة ما”

تم تعيين المخرجة وكاتبة السيناريو والمنتجة المغربية، أسماء المدير، عضوا في لجنة تحكيم فئة “نظرة ما” للدورة 77 لمهرجان كان السينمائي، الذي سيقام خلال الفترة ما بين 14 و25 ماي المقبل، وفقا لما أعلنه المنظمون.

و”نظرة ما” هي فئة موازية للمسابقة الرسمية لمهرجان كان، وتعرض أفلاما أصلية وتشجع على اكتشاف المواهب الجديدة.

وتضم لجنة تحكيم هذه الدورة، التي يترأسها الممثل والمخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكندي، كزافييه دولان، علاوة على أسماء المدير، كاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية-السنغالية، ميمونة دوكوري، والممثلة الألمانية-اللوكسمبورغية، فيكي كريبس، والناقد السينمائي والمخرج والكاتب الأمريكي، تود مكارثي.

وستكون مهمة لجنة تحكيم “نظرة ما” في الدورة الـ 77 لمهرجان كان “تقديم سعفة هذه الفئة التي تحتفي بالسينما الشابة وسينما المؤلف والاكتشاف”، بحسب المنظمين.

وفي هذه الفئة الموازية، تم اختيار 18 فيلما روائيا، من بينها 8 أفلام أولى أبرزها (Le Procès du chien) لليتيتيا دوش، و(The Shameless) لكونستانتين بويانوف، و(September Says) لأريان لابيد.

يذكر أن أسماء المدير، التي رأت النور بسلا عام 1990، أنتجت أفلاما وثائقية لعدة قنوات تلفزيونية مغربية وأجنبية. وبعد عدة أفلام قصيرة، أخرجت عام 2020 “البطاقة البريدية”، أول فيلم وثائقي طويل لها، والذي تم اختياره في مهرجان أمستردام الدولي للفيلم الوثائقي، ومهرجان مراكش الدولي للسينما.

وفي العام 2023، أخرجت أسماء المدير “كذب أبيض” الذي حصد العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل مخرج في فئة “نظرة ما” بمهرجان كان 2023، والنجمة الذهبية للفيلم الوثائقي.

وتم ترشيح أسماء المدير لجوائز نقابة المنتجين الأمريكية (PGA Awards) وجوائز الروح المستقلة. وفازت بجائزة الرابطة الدولية للأفلام الوثائقية لأفضل إخراج، ومثلت المغرب لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024