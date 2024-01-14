معجبة تفاجئ دنيا بطمة: “أنا مستعدة ندوز الحبس فبلاصتك”
نجلاء مزيان: هبة بريس
وجهت إحدى متابعات الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة للأخيرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
تقاسمت خريجة ارب ايدول مضمون الرسالة مع محبيها بمنصات التواصل الاجتماعي، وجاء فيها :”معك سوا كنتي ظالمة او مظلومة و انا مستعدة ندوز حبس فبلاصتك حيث صوت بحالك مخصوش دیع”.
وأرفقتها بتعليق جاء فيه:”يا عمري الله ينجيك ويحفظك وانا لا اظلم أحد انام وضميري مرتاح وحبكم هو أكبر انتصار والجسم النحيف مووضة”.
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19 تعليقات
عدم اعتقال دنيا باطمة معناه ان المغاربة ليسوا سواسية امام القضاء معناه ان السجن بني للمزاليط فقط من تكون هذه البرهوشة تحت ملك الله حتى لا تعتقل هل هي اعلى شأنا من الوزراء والنواب وووو
عيب وعار فين اوصل المستوى ديال الصحف وما تتناوله من المواضيع التافهة دون المستوى
يقول المثل المغربي لي دار الذنب يستاهل العقوبة.
واش آالمعجبة الى مشات باطمة الى الجحيم واش مستعدة تكوني في مكانها في الجحيم الى كان الجواب بنعم فانت فاقدة لقواك العقلية وعلى اهلك ان يعرضوك على اخصائي العلاج النفسي.
الجهل وقلة مايدار
الهدرة الخاوية عارفا هادالشي مايمكنش الحبي جاي جاي ما فيهاش
Hhh yawdi yawdi
حنا معك سوا كنتي ظالمة او ظالمة نيت ههه
Mezyane meli daret hakka bch dkhel l7ebs belastha
Netmenaw maykon walo inchaellah
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
يجب إدخال المعجب مع بطة إلى السجن لكي لا تكون بوحدها
سبحان الله عالم المعتوهين الشاذين
مستوى بئيس من المرسلة والمرسل إليها !
اللهم لاشماتة اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم استرنا يارب فوق الارض وتحث الارض ويوم العرض ..
اللي دار الذنب إستاهل العقوبة ولا اسهل مع الفاسدين والخونة ..
على كل من قام بإذاية الناس حان الوقت ليذوق المرارة ..
يلزم معاقبة اي شخص بافعاله هيا ليست فوق القانون لازم الشعب المغربي او العربي يشوف الفيديوهات في كانت تحط الشتم او التهديد ضد المواطن اللدي يضر بالمغرب او صمعة المغربيات يشوه صورة المغرب .
Tfoooooooo Siro lah y3tikom l3adab tfooooo donia batma hiya li jabt sti9lal 3ahirat tfoooo
لا حولا ولاقوة الابالله