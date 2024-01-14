كأس آسيا.. منتخب الإمارات يبدأ مشواره بفوز ثمين أمام هونغ كونغ

كأس آسيا.. منتخب الإمارات يبدأ مشواره بفوز ثمين أمام هونغ كونغ

2024-01-14 / 17:42
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افتتح المنتخب الإماراتي، مشواره في بطولة كأس آسيا، بالفوز على نظيره هونغ كونغ، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على استاد “خليفة الدولي” في الدوحة.

الشوط الأول انتهى بتقدم الإمارات بهدف سجله سلطان الأميري من علامة الجزاء في الدقيقة 34.

ومع بداية الشوط الثاني، عادل فيليب تشن النتيجة لهونج كونج في الدقيقة 49، وبعد 3 دقائق عاد المنتخب الإماراتي للتقدم بالنتيجة عبر زايد جاسم، وفي الدقيقة 90+5 سجل يحيى الغساني الهدف الثالث للأبيض من علامة الجزاء.

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