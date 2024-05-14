وفاة ملاكم بريطاني في أول نزال احترافي

2024-05-14 / 10:07
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لقي الملاكم البريطاني شريف لاوال مصرعه عن عمر ناهز الـ29 عاما، خلال خوضه أول نزال احترافي له في المملكة المتحدة.

وبحسب سكاي نيوز، فإن لاوال تلقى العلاج من قبل المسعفين في مكان الحادث، بعد أن أنهى الحكم المباراة في الجولة الرابعة من الجولات الست المقررة، وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى وأعلنت وفاته فيما بعد.

وخسر لاوال نزاله الاحترافي الأول أمام الملاكم البرتغالي مالام فاريلا، في مركز هارو الرياضي في إحدى ضواحي شمال غرب لندن عندما وقع الحادث، وفقا لـ”وورن بوكسينغ مانجمنت” الشركة المروجة للنزال.

ونشرت الشركة بيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزية أصدقاء وعائلة لاوال، قالت فيه “للأسف، خلال نزال شريف، انهار وعلى الرغم من جهود رجال الإسعاف، فإنه تم إعلان وفاته في وقت لاحق”.

من جانبها، أكدت هيئة الملاكمة البريطانية وفاة لاوال أيضا في بيان صدر الاثنين، قائلة: “يدعم جميع ممارسي الملاكمة في بريطانيا العظمى أصدقاء وعائلة لاوال في هذا الوقت الصعب”.

2024-05-14 / 10:07
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‫11 تعليقات

  7. والله ثم والله كل مانزل في قوله تعلا هو خير لي عباده ونحن لانحب الا مايهلكنا قيل في قوله تعالا ولا ترمون بانفسكم الا التهلكة صدق الله العضيم

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  8. لا اعرف مادا يحبون في هده الرياضة للاسف لها جمهور قوي يتمتعون في مباراتها القاتلة وان خرجو منها احياء يخرجون منها بعاهة

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  9. نتمنا من توقيف هده الرياضة عالميا لانها تدورو مبارايتها علا ملاكماتها العنيفة ليس لها اي راحة في مشاهدتها

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  11. هناك بعض البشر يختارون الطريق الموميت كهده الرياضة المميتة نسال الله العفوة والعافية

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