متابعة المشجع الذي اقتحم أرضية ملعب بركان في حالة سراح

2024-05-14 / 13:09
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هبة بريس : وجدة

إقتحم احد الجماهير ارضية الميدان خلال مباراة نهائي ذهاب كأس الإتحاد الإفريقي بالملعب البلدي خلال مباراة نهضة بركان والزمالك المصري، حيث ان المشجع سفيان شاطر كان حاملا لراية دولة فلسطين، ادت الى توقف المباراة لدقائق قبل ان تعتقله عناصر الشرطة واخراجه.

وتم تقديمه اليوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، بالمحكمة الإبتدائية ببركان في حالة سراح مؤازرا بدفاعه، حيث ان النيابة العامة ادانته بتهمة الدخول إلى أرضية ملعب بدون سبب مشروع أثناء مبارة كرة القدم وفق الفصل 308-11 من القانون الجنائي.

وينص الفصل 308-11 دون الإخلال بالمقتضيات لجنائية الأشد،و يعاقب بغرامة من 1.200 ‏ إلى 5.000 ‏ درهم، كل من دخل أو حاول الدخول باستعمال القوة أو التدليس إلي ملعب أو قاعة للرياضة أو أي مكان تجري فيه مباراة أو تظاهرة رياضية.

دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بنفس العقوبة كل من دخل أو حاول الدخول إلى أرضية ملعب أو حلبة أو مضمار، بدون سبب مشروع، أثناء جريان مباراة أو تظاهرة رياضية

2024-05-14 / 13:09
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‫2 تعليقات

  1. نطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق كل من رفع راية أخرى غير الراية الوطنية. الله الوطن الملك شعار المملكة المغربية الخالد، و الشاهد على رسوخ هذه الأمة في التاريخ.

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  2. هذا الشخص لا يستحق المحاسبة بل ذكرنا فقط بمعاناة اخواننا المنسيين على يد الصهاينة و خذلاننا لهم.. كلنا نستحق المحاسبة لان المروءة و العروبة و لحمة الدم و الدين ماتت فينا..

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