مواعيد مباريات المنتخب الوطني المغربي أمام زامبيا والكونغو برازافيل

يواجه المنتخب الوطني الأول، نظيره الزامبي، وذلك يوم الجمعة 7 يونيو 2024 بالملعب الكبير بمدينة اكادير بداية من الساعة الثامنة مساء.

وتدخل المباراة في إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي ستجرى أطوارها مناصفة ما بين ملاعب الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وفي السياق ذاته، وبرسم الجولة الرابعة من هذه التصفيات، يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو برازافيل يوم الثلاثاء11 يونيو 2024 بملعب الشهداء.بمدينة كينشاسا بالكونغو الديموقراطية، بداية من الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.