هكذا ودعت جماهير سان جيرمان نجمها كليان مبابي

حرصت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على توديع نجمها كيليان مبابي بطريقة مميزة قبل خوضه مباراته الأخيرة مع الفريق في ملعب “حديقة الأمراء” أمس الأحد.

وكان مبابي قد أعلن رسميا يوم الجمعة الماضي رحيله عن باريس سان جيرمان بعد سبعة مواسم قضاها في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وأكد كليان مبابي رحيله عن الفريق، دون أن يكشف عن محطته المقبلة التي من المتوقع أن تكون في فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي مباراة أمس رفعت جماهير سان جيرمان الذين تواجدوا في المدرجات، “تيفو” خاص بمبابي ورددوا هتافات له ووجهوا له التحية، في حين توجه صاحب الـ25 عاما إلى الجمهور وحياهم والتقط صورا له والمشجعين من خلفه قبل ذهابه إلى غرفة خلع الملابس استعدادا لبداية مباراة سان جيرمان ضد ضيفه تولوز ضمن منافسات الجولة الـ33 قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

كما رفع المشجعون لافتة أخرى لتوديع النجم الفرنسي كتب عليها: “طفل من ضواحي باريس أصبح أسطورة لباريس سان جيرمان”

