“سُرقت”.. ورثة مارادونا يريدون وقف مزاد على كرته الذهبية

يعتزم ورثة أسطورة كرة القدم الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، رفع دعوى قضائية لمحاولة وقف مزاد على الكرة الذهبية التي حصل عليها بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم عام 1986، حسبما ذكر محاميهم، الثلاثاء، لوكالة أسوشيتد برس.

وفقدت كأس “الكرة الذهبية” قبل عقود في ظروف غامضة، لكنه عاد للظهور مؤخرا، حيث أعلنت دار المزادات “أغوت”، الأسبوع الماضي، بيعها في مزاد علني بباريس الشهر المقبل.

وكان مارادونا، الذي توفى عام 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، قائد منتخب بلاده الأرجنتين الفائز بكأس العالم عقب فوزه 3-2 على ألمانيا الغربية في نهائي عام 1986 في مكسيكو سيتي. وقبلها كان صاحب هدف “يد الله” و”هدف القرن” في الفوز 2-1 على إنكلترا في الدور ربع النهائي.

ويؤكد ورثة مارادونا أن الكرة الذهبية سرقت، ويزعمون أن المالك الحالي لا يحق له بيعها.