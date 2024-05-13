مستجدات ملعب أكادير.. بناء سور ضخم بمحيط الملعب و تشييد مرافق متعددة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل الأشغال بمختلف الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا 2025 و بطولة العالم 2030، حيث تم منذ فترة الشروع في عملية تأهيل الملاعب المرشحة و من ضمنها ملعب أدرار بأكادير.
و يخضع ملعب أكادير لعملية تحديث واسعة النطاق و خاصة بمرافقه الخارجية و محيطه، حيث تم تشييد سور ضخم يحيط بالملعب لتوفير الضمانات الأمنية خلال احتضان الملعب للمباريات.
و قد تم بناء السور المحيط بالملعب وفق المعايير الدولية للتحكم في تدفق الجماهير بشكل سلس، كما تم تشييد عدد من المرافق الخارجية كالمراحيض و مرافق الاستقبال و إعادة تهيئة مداخل الملعب.
و يبقى الإكراه الأبرز و التحدي الأكبر الذي يواجه القائمين على أشغال ملعب أدرار بأكادير هو محيط الملعب الذي شكل خلال السنوات الماضية نقطة سوداء، حيث سيتم تحويله لمساحات خضراء مع تشييد ملاعب تدرايب و مرافق إضافية موازية، و مرآب كبير للسيارات و ساحة للعروض و الاحتفالات.
و سيتم خلال المرحلة الأولى من عمليات الإصلاح التي يخضع لها ملعب أكادير، و هي مرحلة ما قبل كان 2025، الاقتصار على التهيئة الخارجية، على أن يتم غلق المركب مباشرة بعد نهاية كأس إفريقيا ليخضع بعد ذلك لسلسة من الإصلاحات الداخلية لتأهيله وفق متطلبات الفيفا.
و سيتم ما بعد الكان إزالة الحلبة المطاطية للملعب و بناء مدرجات إضافية مكانها على غرار ملعب طنجة، كما سيتم تسقيف الملعب بالكامل و إعادة تحديث و عصرنة واجهة الملعب و كذا الإضاءة و باقي مرافق الملعب الداخلية كالمستودعات.
8 تعليقات
واش هادا ملعب يفي لشروط الفيفا
أكبر شوهة في المغرب حشمتونا
ماشاء الله اكادير تتقدم
ملعب غيكون رائع في مستقبل
كان هنا غير الخلا والقفار شوف دبا كيولات هاد المنطقة
كانت الارض هنا رخيصة دابا غلات بزاف
اشغال بطيئة
هاد الملعب فاش غايتسالا غايصدمنا