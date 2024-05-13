ماركا : دياز بصم على أفضل موسم له في مسيرته الكروية

ذكرت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، يوم الاثنين، أن المهاجم المغربي بفريق ريال مدريد ،إبراهيم دياز، صاحب 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، بصم على أفضل موسم له في مسيرته الكروية، ليصبح بذلك قطعة أساسية في تشكيلة النادي الملكي.

وتقول الصحيفة المتخصصة، إن إبراهيم دياز، الذي أضحى أفضل بديل ممكن لأنشيلوتي هذا الموسم، يتمتع بموهبة فطرية تسمح له بمراوغة الخصوم بسهولة مثيرة. كما أن كونه من طينة نادرة من اللاعبين الذين لا يزالون ينشطون في عالم كرة القدم ساعده أيضا على خداع المدافعين في اتخاذ قراراته، مؤكدة أن المهاجم المغربي البالغ من العمر 24 عاما “مؤهل ليكون أساسيا في أي فريق آخر في العالم”.

وسلطت ماركا الضوء على “قدراته الفنية الكبيرة ورؤيته للعب وتطوره البدني الواضح”، مشيرة إلى أن المغربي “يلعب دورا حاسما في تشكيلة ريال مدريد””و”هو القطعة الأكثر إفادة في مباريات الدوري الإسباني”.

وأضافت أنه “من الواضح أن إبراهيم دياز يستحق المزيد من الوقت للعب، كما يقول أنشيلوتي. مع 12 هدفا و7 تمريرات حاسمة حتى الآن، فهو رابع أكثر اللاعبين حسما في الفريق، بعد جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور ورودريغو”.

وختمت الصحيفة قائلة: ” أمام إبراهيم دياز الكثير من التحديات: المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري الإسباني، ونهائي دوري أبطال أوروبا والمنتخب المغربي