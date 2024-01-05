معاناة مغاربة إيطاليا مع مشكل استبدال رخص السياقة تصل للبرلمان

هبة بريس _ ع عياش

قاربت هند الرطل بناني، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معاناة الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا من مشكل استبدال رخصة السياقة المغربية البيومترية الجديدة التي تم اعتمادها منذ سنة 2020 بنظيرتها الإيطالية.

وأوضحت بناني الرطل في سؤال كتابي وجهته لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن النسخة القديمة لرخصة السياق كان يتم استبدالها بسهولة، مبرزة أنه حين تم الاستفسار عن الأمر من السلطات الايطالية كان الجواب أنهم ينتظرون من السفارة المغربية وثائق حول النسخة الجديدة و تجديد الاتفاقية القديمة التي لاتزال معتمدة.

وعلى ضوء المعطيات أعلاه طالبت البرلمانية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها لتجديد الاتفاقية القديمة حول رخصة السياقة الجديدة.

وما زال هذا الأشكال مطروحا ويخلق معاناة لمغاربة إيطاليا الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أمام مقر السفارة المغربية بالعاصمة الإيطالية

وطولب حينها بضرورة تدخل المسؤولين المغاربة بشكل عاجل لحل المشكل الذي يهدد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعدد كبير من أفراد الجالية، المحمية بموجب الدستور المغربي.

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