ملعب الدار البيضاء الكبير يدفع السلطات لهدم مئات البراريك و ترحيل قاطنيها
هبة بريس ـ الدار البيضاء
استنفار كبير تعيشه الجماعات القريبة من مكان بناء ملعب الدار البيضاء الكبير سواءا ببنسليمان او المحمدية او بني يخلف و عين تكي، حيث سارعت السلطات لشن حملة واسعة النطاق على البناء العشوائي.
و هدمت الجرافات العشرات من “البراريك” و البيوت البلاستيكية و الأكواخ على طول الطريق الرابط بين المحمدية و بنسليمان، و خاصة بالقرب من المكان الذي سيتم فيه تشييد الملعب الكبير للدار البيضاء.
كما تم إطلاق عملية إحصاء و تسجيل القاطنين في عدد من الدواوير و “الكاريانات” بالمنطقة، حيث تم إشعارهم بأنه سيتم ترحيلهم من المنطقة و استفادتهم من شقق و بقع أرضية في منطقة أخرى.
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