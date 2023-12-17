ياسمين أبو ثابت..قصّة نجاح أول شابة مغربية تلتحق بهيئة الطب بإيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أفراد الجالية المغربية، المشهود لهم بخصال حميدة لعل أبرزها الشجاعة والدينامية، يحرصون دائما على أداء الأدوار التي تجسد هذه الخصال بامتياز، في هذا الإطار تمثل الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا قوة ناعمة وامتدادا إستراتيجيا للمملكة، ينتظر منها أن تلعب أدوارا فكرية وعلمية ودبلوماسية جديدة مغايرة للتصور النمطي السابق.

في إطار تتبع موقع ” هبة بريس ” للنماذج المغربية الناجحة عبر العالم ، سنتوقف اليوم لنستعرض وإياكم مسار أول طبيبة من أصول مغربية الأمر يتعلق ياسمين أبو ثابت الطبيبة الشابة التي تغلبت على قهر السنين الطويلة وعلى الصعوبات العديدة في كنف أصعب جامعة طب وجراحة إيطالية ،سبق أن تخرج منها أطباء مشهورون على المستوى الدولي وقدمت للعالم بروفيسورات أكفاء ليس لهم مثيل لا في الشرق ولا في الغرب.

بعد التأكد من الدراسة الميدانية بكليات وجامعات الطب بإيطاليا وبعد إفادة سجل الأطباء ونقابة الأطباء العرب بإيطاليا وغيرها ،اتضح لنا أن الطالبة ” ياسمين أبو ثابت “هي الأخرى أول شابة مغربية تنهي جميع مراحل دراستها من الصف الابتدائي إلى نهاية التكوين الجامعي بالديار الإيطالية وتفوز بأعلى نقطة وتتخرج بتفوق عال جدا في الطب والجراحة. وأقيم حفل بالمناسبة في بلدة لوكو دي مارسي، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة لاكويلا للمهاجرة المغربية ياسمين أبو ثابت كأول طبيبة من أصل مغربي في هذه مقاطعة الإيطالية ،وخصصت عمدة البلدية ماريفيرا دي روزا على حسابها الخاص تدوينة على منصة الفضاء الأزرق ” فيسبوك : « بعد ظهر أمس استقبلنا الدكتورة ياسمين أبو ثابت في قاعة المجلس بدار البلدية. أذهلتنا حساسيتها، وموهبة هذه الشابة التي رأيناها تولد وتكبر، والتي نتذكرها وهي طفلة تلعب بيننا، وتخطو خطواتها الأولى كطالبة في المدرسة؛ حتى المدرسة الثانوية.

شرف عظيم ليس للمغاربة فقط بل لكل العرب والمسلمين أن تتخرج طبيبة ملتزمة بدينها محافظة على هويتها مشرفة بكرامة وعزة بلدها فهنيئا لعائلة ياسمين أبو ثابت على التربية الحسنة لهاته الشابة التي استطاعت أن ترفع راية المغرب عاليا ببلاد المهجر وترفع رؤوس المغاربة والعرب والمسلمين في بلد يعج بالملايين من المهاجرين ويعرف شحا وندرة من الخريجين الجامعيين.هنيئا للدكتورة “ياسمين أبو ثابت “وهنيئا للمغرب ولجميع الإخوة المغاربة ولكل الإخوة العرب والمسلمين بهذا العطاء .

وهنيئا للمرأة المغربية البطلة التي ما زالت تلد الشرف والعبقرية وتخلف الفتاة العربية المسلمة المحافظة على الهوية والكرامة إلى جانب العفة والحصانة المشرفة للمرأة العربية في كل بلاد الدنيا.

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