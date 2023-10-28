ريال مدريد يحقق “ريمونتادا” مثيرة أمام برشلونة في الكلاسيكو

حقق ريال مدريد فوزا مثيرا أمام مضيفه برشلونة بهدفين لواحد، في مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما اليوم السبت بالملعب الأولمبي ببرشلونة، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وكان برشلونة السباق إلى التسجيل عبر الألماني إلكاي غوندوغان في الدقيقة 6، قبل أن يسجل الإنجليزي جود بيلينغهام الهدفين الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 68 و92.

هذا الفوز رفع به ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0