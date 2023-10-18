المنتخب المغربي للدراجات يتأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024

2023-10-18 / 16:06
0
هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي للدراجات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وذلك بعد إحتلاله المركزين ال26 عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023 الصادر الثلاثاء عن الاتحاد الدولي للدراجات.

وبفضل نتائجه المتميزة، تمكن المنتخب المغربي من التأهل لأولمبياد باريس، الذي تشارك فيه المنتخبات الـ 45 الأولى في التصنيف العالمي، بعد أن كان قد تأهل لبطولة العالم المجمعة، التي أقيمت في غلاسغو في الفترة ما بين 5 و13 غشت الماضي، والتي شارك فيها بأربعة أصناف وهي دراجة السباقات على الطريق والدراجة الجبلية ودراجة ذوي الهمم ( في وضعية إعاقة ) ثم دراجة سباق (بي إم إكس).

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخوض فيها المنتخب المغربي منافسات الألعاب الأولمبية بعد دورات لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 (أقيمت في 2021 جراء جائحة كوفيد 19).

فعلى المستوى القاري، حلت إريتريا في المركز 21 عالميا والأول إفريقيا (24ر2855 نقطة)، متقدمة على المغرب الثاني إفريقيا وصاحب المركز 26 عالميا (2010 نقاط).

وجاءت الجزائر في المركز 31 عالميا والثالث إفريقيا 5ر1252نقطة) وجنوب إفريقيا في المركز 36 عاليما والرابع إفريقيا (57ر1087 نقطة).

وعلى الصعيد الفردي حل ثلاثة دراجين مغاربة ضمن قائمة العشرة الأوائل في إفريقيا ( إفريقيا تور – الاتحاد الدولي للدراجات )، وهم أشرف الدغمي (الثالث -620 ن)، عادل العرباوي (الرابع-441 ن)، ويوسف بدادو (العاشر- 237 ن ).

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أنس الجابر : الدفاع عن حقوق الفلسطينين لا يعني الإنتماء لحركة حماس

أنس الجابر : الدفاع عن حقوق الفلسطينين لا يعني…

2023-10-18 / 16:03
Photo of الاستعدادات لمونديال 2030 تجمع لقجع بغوميز وروشا

الاستعدادات لمونديال 2030 تجمع لقجع بغوميز وروشا

2023-10-18 / 14:32
Photo of بسبب منشور بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.. ثاني لاعب في أوروبا يتعرض للإيقاف

بسبب منشور بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.. ثاني لاعب…

2023-10-18 / 12:06
Photo of القضاء الإسباني يتهم لابورتا في قضية “نيغريرا”

القضاء الإسباني يتهم لابورتا في قضية “نيغريرا”

2023-10-18 / 11:32
Photo of التصفيات المؤهلة لـ”الكان”: المنتخب المغربي ينتصر على ليبيريا بثلاثية نظيفة

التصفيات المؤهلة لـ”الكان”: المنتخب المغربي ينتصر على ليبيريا بثلاثية…

2023-10-17 / 22:11
Photo of وليد الركراكي يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ليبيريا

وليد الركراكي يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة ليبيريا

2023-10-17 / 20:09
Photo of ” نسور قرطاج” ينهزمون أمام “الساموراي” الياباني بثنائية نظيفة

” نسور قرطاج” ينهزمون أمام “الساموراي” الياباني بثنائية نظيفة

2023-10-17 / 16:57
Photo of المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على مالقة الإسباني

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على مالقة…

2023-10-17 / 15:38
Photo of إعادة انتخاب نوال المتوكل ضمن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

إعادة انتخاب نوال المتوكل ضمن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية

2023-10-17 / 13:19
Photo of اتحاد التنس الإسرائيلي يطالب بـ”معاقبة” أنس جابر بسبب دعمها لفلسطين

اتحاد التنس الإسرائيلي يطالب بـ”معاقبة” أنس جابر بسبب دعمها…

2023-10-17 / 12:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق