المنتخب المغربي للدراجات يتأهل إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024

هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي للدراجات إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وذلك بعد إحتلاله المركزين ال26 عالميا والثاني إفريقيا حسب الترتيب النهائي لسنة 2023 الصادر الثلاثاء عن الاتحاد الدولي للدراجات.

وبفضل نتائجه المتميزة، تمكن المنتخب المغربي من التأهل لأولمبياد باريس، الذي تشارك فيه المنتخبات الـ 45 الأولى في التصنيف العالمي، بعد أن كان قد تأهل لبطولة العالم المجمعة، التي أقيمت في غلاسغو في الفترة ما بين 5 و13 غشت الماضي، والتي شارك فيها بأربعة أصناف وهي دراجة السباقات على الطريق والدراجة الجبلية ودراجة ذوي الهمم ( في وضعية إعاقة ) ثم دراجة سباق (بي إم إكس).

وهي المرة الرابعة على التوالي التي يخوض فيها المنتخب المغربي منافسات الألعاب الأولمبية بعد دورات لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 (أقيمت في 2021 جراء جائحة كوفيد 19).

فعلى المستوى القاري، حلت إريتريا في المركز 21 عالميا والأول إفريقيا (24ر2855 نقطة)، متقدمة على المغرب الثاني إفريقيا وصاحب المركز 26 عالميا (2010 نقاط).

وجاءت الجزائر في المركز 31 عالميا والثالث إفريقيا 5ر1252نقطة) وجنوب إفريقيا في المركز 36 عاليما والرابع إفريقيا (57ر1087 نقطة).

وعلى الصعيد الفردي حل ثلاثة دراجين مغاربة ضمن قائمة العشرة الأوائل في إفريقيا ( إفريقيا تور – الاتحاد الدولي للدراجات )، وهم أشرف الدغمي (الثالث -620 ن)، عادل العرباوي (الرابع-441 ن)، ويوسف بدادو (العاشر- 237 ن ).

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