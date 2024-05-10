استعدادات المشاركة في أولمبياد باريس.. بنموسى يترأس اجتماعا بالرباط

هبة بريس

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الجمعة 10 ماي 2024، بمقر الوزارة بالرباط، جلسة عمل مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، خصصت أشغالها لتتبع وتدارس الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل ضمان أفضل مشاركة مغربية ممكنة في الألعاب الأولمبية الصيفية لباريس، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة الممتدة بين 26 يوليوز و11 غشت 2024.

وتتمثل الإجراءات المتخذة في تقديم الدعم والمواكبة اللازمين للرياضيين المغاربة المشاركين، من أجل تهييئهم لخوض المنافسات والمساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية المغربية.

كما تم خلال هذه الجلسة توقيع اتفاقية شراكة تروم بناء مقر جديد خاص باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الذي يشهد عملية إعادة تأهيل لاستقبال كل من كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

ونوه الوزير بالمجهودات التي تبذلها اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أجل النهوض بالرياضة الوطنية وضمان إشعاعها على المستوى الدولي، كما دعا إلى ضرورة تضافر الجهود قصد تحقيق إنجازات مشرفة خلال هذه التظاهرة العالمية.