ماكرون: “آمل أن يشارك مبابي مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس”

هبة بريس – وكالات

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بعض ملامح الوجهة المقبلة لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وخلال حديث لموقع “أر أم سي سبورت” (RMC SPORT) قال ماكرون إنه يضغط بكل قوة مع فريق مبابي المقبل وذلك من أجل أن يكون النجم الأول للكرة الفرنسية ضمن تشكيلة فرنسا في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ماكرون: “آمل أن يشارك كيليان مبابي مع منتخب فرنسا في أولمبياد باريس المقبلة 2024″، مضيفًا” “أحاول ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على ناديه المستقبلي، ولكن الأمر لا يزال كما هو عليه، ولا يوجد فيه أي تطور.”