إصابة “تشواميني” لاعب الريال قبل شهر من كأس أوروبا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعرض لاعب وسطه الدولي الفرنسي، أوريليان تشواميني، للإصابة في قدمه اليسرى.

ولم يقدم النادي أي تفاصيل عن مدة غيابه، وذلك قبل قرابة شهر من انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.

وباتت الشكوك تحوم حيال مشاركة تشواميني (24 عاما) في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في الأول من يونيو المقبل أمام بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب ويمبلي، والذي تأهل له ريال مدريد بفوزه على بايرن ميونيخ الألماني (2-1) في إياب الدور نصف النهائي بعد تعادلهما (2-2) ذهابا.

وكان تشواميني قد تعرض لإصابة مماثلة في أكتوبر 2023، وهي كسر في مشط القدم الثاني، العظم المركزي للقدم، وغاب عن الملاعب لفترة شهر ونصف وعن مباريات منتخب “الديوك” في نونبر.

ويشكل غياب تشواميني ضربة قوية لناديه وللمنتخب الوطني، الذي يعد ركيزة أساسية فيه، حيث يفتقد لجهود مدافع باريس سان جرمان، لوكا هرنانديز، المصاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.