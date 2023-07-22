قنصلية ميلانو..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة لومبارديا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

من أجل تكريس منهجية القرب لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمنطقة لومبارديا في إطار برنامج “الأبواب المفتوحة ” الذي دأبت قنصلية المغرب في ميلانُـو بإيطاليا على تنظيمه.

نظّمت، صباح يوم السبت 22 يوليوز الجاري، “ أبواب مفتوحة ” لفائدة مغاربة لومبارديا .

وتهدف مبادرة الأبواب المفتوحة تقريب وتسهيل كل الإجراءات الإدارية من الجالية المغربية المقيمة بمنطقة لومبارديا كالحصول على جواز السفر البيومتري وبطائق التعريف الوطنية خصوصا إجازة فصل الصيف واستعدادات الجالية للدخول إلى وطنها الحبيب إضافة إلى تقديم كل الإستشارات القانونية والعدلية.

ومكنت هذه المبادرة، التي رحب بها أفراد الجالية الخدمات الإدارية للقرب همت إصدار جوازات السفر البيومترية وبطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية، إلى جانب تنظيم جلسات تكوينية حول إجراءات حجز المواعيد عبر الإنترنيت على المنصة القنصلية.

محمد الأكحل، القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو، قال، في تصريح لهبة بريس، أن مبادرة الأبواب المفتوحة “هي تنزيل للرعاية التي يوليها الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية، وتجسيد لإستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الهادفة إلى مواكبة أفراد الجالية وتحسين الخدمات القنصلية والإدارية المقدمة لهم باستمرار. وأضاف المتحدث أن هذه المبادرة ، عرفت إقبالا لأبناء الجالية المغربية.

وفي هذا الإطار، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين وأفراد الجالية عن استحسانهم لمزايا فكرة “الأبواب المفتوحة ” التي تعتبر تجربة إدارية مغربية فريدة من نوعها.

يذكر أن قنصلية المغرب بميلانُـو جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري “كفء” مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها قنصلية المغرب بميلانُـو .

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