أكثر من 46 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية

2023-07-20 / 19:13
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هبة بريس _ الرباط

حصل أكثر من 46 ألف مغربي على الجنسية الإسبانية في النصف الأول من عام 2023.

وبحسب أرقام وزارة العدل الإسبانية فقد تم تجنيس 46 ألف و 257 مغربيا بما يعادل 37.21٪ من المجموع الحاصلين على الجنسية الإسبانية في هذه الفترة.

ومنحت إسبانيا الجنسية لـ 164،064 ألف شخص، وهو رقم أعلى من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام السابق (121،891).

وتسلمت السلطات الإسبانية حوالي 169،829 طلب للحصول على الجنسية في النصف الأول من السنة، قبل منها نسبة 96.61٪، ورفض 3708 طلب.

وتُكتسب الجنسية الإسبانية بعد أكثر من عشر سنوات من الإقامة القانونية والمستمرة، في بعض الحالات تكفي خمس أو سنتين للحصول عليها.

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‫3 تعليقات

  2. والعكس كم من اسباني اخذ الجنسية المغربية مع التنبيه ان المغرب افضل من اسبانيا

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