أزيد من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

هبة بريس

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 328 ألفا و359 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم شهر يونيو الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 162 ألفا و298، والفنزويليون بـ 141 ألفا و536.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و698 ألفا و604 خلال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 17 ألفا و612 شخصا نشطا.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و803 ألفا و462 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 895 ألفا و142 من بلدان التكتل.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن نحو 879 ألفا و943 مغربي يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا عند فاتح يناير 2022، بارتفاع قدره 0,8 بالمائة (+7 آلاف و184 شخص)، مقارنة مع فاتح يناير من سنة 2021.

هكذا، حافظ المغاربة على مرتبتهم كأول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا، بنسبة تمثل 16 بالمائة من الأجانب المقيمين في البلاد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0