أزيد من 328 ألف مغربي مسجلون في الضمان الاجتماعي الإسباني

2023-07-18 / 15:08
0
هبة بريس

أعلنت وزارة الشغل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن 328 ألفا و359 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا إلى غاية متم شهر يونيو الماضي.

وبحسب معطيات الوزارة، فإن المغاربة يظلون بذلك في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الكولومبيون بـ 162 ألفا و298، والفنزويليون بـ 141 ألفا و536.

وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و698 ألفا و604 خلال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 17 ألفا و612 شخصا نشطا.

ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليون و803 ألفا و462 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينما ينحدر 895 ألفا و142 من بلدان التكتل.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن نحو 879 ألفا و943 مغربي يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا عند فاتح يناير 2022، بارتفاع قدره 0,8 بالمائة (+7 آلاف و184 شخص)، مقارنة مع فاتح يناير من سنة 2021.

هكذا، حافظ المغاربة على مرتبتهم كأول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا، بنسبة تمثل 16 بالمائة من الأجانب المقيمين في البلاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثور على غريقين مغربيين بنهر بو في ريفير شمال إيطاليا

العثور على غريقين مغربيين بنهر بو في ريفير شمال…

2023-07-16 / 10:41
Photo of فعاليات مغربية تكرم القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو

فعاليات مغربية تكرم القنصل المساعد للمملكة المغربية بميلانُـو

2023-07-15 / 23:12
Photo of إيطاليا.. بحث متواصل للعثور على غر.يقين مغربيين في مياه نهر ريفير    

إيطاليا.. بحث متواصل للعثور على غر.يقين مغربيين في مياه…

2023-07-15 / 14:07
Photo of مغاربة لومبارديا على موعد مع الأبواب المفتوحة

مغاربة لومبارديا على موعد مع الأبواب المفتوحة

2023-07-14 / 13:03
Photo of سلطات إسبانيا: “أكثر من ربع مليون مسافر عبروا ميناء الجزيرة الخضراء باتجاه المغرب”

سلطات إسبانيا: “أكثر من ربع مليون مسافر عبروا ميناء…

2023-07-12 / 16:11
Photo of قنصلية المغرب بليون الفرنسية تشارك في المقام الثقافي

قنصلية المغرب بليون الفرنسية تشارك في المقام الثقافي

2023-07-12 / 09:24
Photo of روما تحتفي بالقفطان رمزا لعبقرية الصناعة التقليدية المغربية

روما تحتفي بالقفطان رمزا لعبقرية الصناعة التقليدية المغربية

2023-07-11 / 15:18
Photo of سفارة الرباط ببلجيكا تكرم أساتذة وأستاذات البعثة التعليمية المغربية

سفارة الرباط ببلجيكا تكرم أساتذة وأستاذات البعثة التعليمية المغربية

2023-07-05 / 21:03
Photo of برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات الأمنية

برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات…

2023-07-03 / 15:34
Photo of عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة كلابريا

عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة…

2023-07-01 / 16:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق