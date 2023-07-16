العثور على غريقين مغربيين بنهر بو في ريفير شمال إيطاليا

2023-07-16 / 10:41
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هبة بريس _ع الباز

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بعد يومين من البحث، انتشلت عناصر الحماية المدنية ، جثتي الغريقين المفقودين في نهر “بو في ريفير” بمحافظة مانطوفا شمال إيطاليا، ونقلهما إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بمانطوفا من أجل التشريح الطبي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن جثث الغريقين المغربيين، طفت إلى السطح بالقرب من جسر سيرمايد وهو ما دفع بعناصر الحماية المدنية بتنسيق مع الدرك الإيطالي وفرق الإنقاد من متطوعين وأعوان السلطة إلى انتشال جثتي الغريقين في ظروف غامضة.

في السياق نفسه، وبعد مسح شامل فتحت عناصر الدرك الإيطالي بحثا في الموضوع لمعرفة ظروف غرق الشابيين ، في إنتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمر به المدعي العام . وعاشت الساكنة وأفراد الجالية المغربية أياما من الترقب والإستياء جراء التأخر في العثور على الجثامين.

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