إيطاليا.. بحث متواصل للعثور على غر.يقين مغربيين في مياه نهر ريفير    

2023-07-15 / 14:07
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة لهبة بريس، أن الجالية المغربية اهتزت على خبر مفجع يتعلق بغرق شابين مغربيين باحد الوديان ضواحي مدينة “مانتوفا” شمال إيطاليا.

ووفق المصدر ذاته، فالغريق الأول يبلغ من العمر 20 سنة و الثاني يبلغ 30 سنة ، يقيمان في بلدة أوستيليا .

ولليوم الثاني على التوالي، لا تزال عملية البحث عن جثتي الغريقين منذ يوم الأمس في نهر ريفير ضواحي منطقة مانطوفا ، مستمرة، حيث تم تجنيد عدد من فرق الغواصين التابعين للحماية المدنية للقيام بالبحث عنها وسط مياه البحيرة. بحيث لم يتم العثور عليها لحد الآن ، مستعينة بزوارق وأدوات مطاطية، وفق مصدر نفسه، الذي أكد لهبة بريس أن عملية البحث جارية منذ إشعار السلطات بالواقعة، ملتمسا من الساكنة تقديم يد العون للسلطات بالبقاء بعيدا عن البحيرة وعدم التشويش.

للإشارة فإن “لعنة” الغرق في الأنهار الإيطالية أصبحت تحصد حياة العشرات من المهاجرين المغاربة في السنوات الأخيرة، والتي يعزيها المراقبون إلى جهل معظم المهاجرين المغاربة إلى طبيعة السباحة في الأنهار أو مجازفتهم بحياتهم في أماكن يمنع فيها السباحة.

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