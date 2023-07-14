مغاربة لومبارديا على موعد مع الأبواب المفتوحة

2023-07-14 / 13:03
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عبد اللطيف الباز- هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية و تماشيا مع استراتيجية وتوجيهات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،تنظم القنصلية العامة للمملكة المغربية ميلانُـو في إيطاليا ، السبت 22 يوليوز 2023 بمقر القنصلية العامة بميلانُـو، أبوابا مفتوحة خاصة بالخدمات القنصلية للجالية المغربية المقيمة بمنطقة لومبارديا.

وذكر بلاغ للقنصلية المغربية في ميلانُـو أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى جعل الإدارة في خدمة المواطنين .

وتهدف هذه المبادرة التي تتزامن مع عملية مرحبا إلى تسليم جوازات السفر ، وبطاقة التعريف من طرف المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة المغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم وانتظاراتهم .

وستتيح “الأبواب المفتوحة” لأفراد الجالية المغربية المقيمة في منطقة لومبارديا ، الذين تحول ظروفهم الشخصية وارتباطاتهم المهنية دون إمكانية التنقل إلى مقر القنصلية بميلانُـو خلال أيام العمل الاستفادة من الخدمات الإدارية المذكورة في يوم عطلة الاسبوع.

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