قنصلية المغرب بليون الفرنسية تشارك في المقام الثقافي

2023-07-12 / 09:24
0
هبة بريس

تشارك القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون بفرنسا هذه السنة في المقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج سنويا في دورته الرابعة و العشرين، وذلك من خلال قيامها بتسجيل و مشاركة   37 من أبناء الجالية القاطنين بالأقاليم التابعة لدائرتها  القنصلية في المقر الاجتماعي و الثقافي للمؤسسة بمدينة القنيطرة و المنظم على ثلاث فترات من 08 يوايز إلى 22 غشت 2023 .

ويهدف هذا المقام الإجتماعي و الثقافي  إلى توطيد صلةالأطفال المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي والاستمتاع بعطلة جماعية يسودها الترفيه والاكتشاف والانفتاح على الغير، بالإضافة إلى ترسيخ هوية  بلدهم الأصلي، القائمة على التعددية والتنوع.

كما سيتم منحهم الفرصة لاكتشاف المغرب وحضارته وتنوعه الثقافي، لتقدير تراثه، مع السماح لهم بالانفتاح على آفاق أخرى من خلال الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة  الرياضية والثقافية الغنية والمتنوعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of روما تحتفي بالقفطان رمزا لعبقرية الصناعة التقليدية المغربية

روما تحتفي بالقفطان رمزا لعبقرية الصناعة التقليدية المغربية

2023-07-11 / 15:18
Photo of سفارة الرباط ببلجيكا تكرم أساتذة وأستاذات البعثة التعليمية المغربية

سفارة الرباط ببلجيكا تكرم أساتذة وأستاذات البعثة التعليمية المغربية

2023-07-05 / 21:03
Photo of برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات الأمنية

برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات…

2023-07-03 / 15:34
Photo of عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة كلابريا

عملية مرحبا: تعبئة مستمرة لقنصلية نابولي لتقريب الخدمات لمغاربة…

2023-07-01 / 16:08
Photo of إيطاليا..محكمة الإستئناف بطورينو تقضي بالمؤبد في حق مهاجر مغربي

إيطاليا..محكمة الإستئناف بطورينو تقضي بالمؤبد في حق مهاجر مغربي

2023-06-29 / 18:08
Photo of قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة بواتييه ومنطقتها

قنصلية متنقلة لفائدة مغاربة بواتييه ومنطقتها

2023-06-27 / 11:14
Photo of مع اقتراب العيد.. توافد قياسي للجالية المغربية على أرض الوطن

مع اقتراب العيد.. توافد قياسي للجالية المغربية على أرض…

2023-06-26 / 14:32
Photo of إيطاليا..المهرجان الإفريقي يروج لثقافة المملكة المغربية

إيطاليا..المهرجان الإفريقي يروج لثقافة المملكة المغربية

2023-06-25 / 19:05
Photo of نزلاء سجن” لاموراليخا دوينياس” يستفيدون من حملة قنصلية داخل الأسوار

نزلاء سجن” لاموراليخا دوينياس” يستفيدون من حملة قنصلية داخل…

2023-06-24 / 14:57
Photo of سفارة المغرب في” بانجول” تنظم لقاء مع الجالية في غامبيا

سفارة المغرب في” بانجول” تنظم لقاء مع الجالية في…

2023-06-19 / 20:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق