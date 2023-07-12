قنصلية المغرب بليون الفرنسية تشارك في المقام الثقافي

هبة بريس

تشارك القنصلية العامة للمملكة المغربية بليون بفرنسا هذه السنة في المقام الثقافي الذي تنظمه مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج سنويا في دورته الرابعة و العشرين، وذلك من خلال قيامها بتسجيل و مشاركة 37 من أبناء الجالية القاطنين بالأقاليم التابعة لدائرتها القنصلية في المقر الاجتماعي و الثقافي للمؤسسة بمدينة القنيطرة و المنظم على ثلاث فترات من 08 يوايز إلى 22 غشت 2023 .

ويهدف هذا المقام الإجتماعي و الثقافي إلى توطيد صلةالأطفال المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي والاستمتاع بعطلة جماعية يسودها الترفيه والاكتشاف والانفتاح على الغير، بالإضافة إلى ترسيخ هوية بلدهم الأصلي، القائمة على التعددية والتنوع.

كما سيتم منحهم الفرصة لاكتشاف المغرب وحضارته وتنوعه الثقافي، لتقدير تراثه، مع السماح لهم بالانفتاح على آفاق أخرى من خلال الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الرياضية والثقافية الغنية والمتنوعة.

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