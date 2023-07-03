برشلونة: جث.ة شاب مغربي في شقة سكنية تستنفر السلطات الأمنية

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن شابا مغربيا يبلغ من العمر 21 سنة وينحدر من مدينة القصر الكبير عثر عليه جثة هامدة في الشقة التي كان يسكنها قيد حياته.

الشاب المغربي “م.و” الذي يرجح أن يكون سبب وفاته جريمة قتل _ حسب العائلة _ كان يستعد للسفر إلى الوطن لعقد قرانه مع فتاة تقطن ببرشلونة، غير أن الأقدار شاءت غير ذلك ليتحول حلم الزواج إلى مأساة حقيقية هزت أركان العائلة الكبيرة في مدينة القصر الكبير.

وفيما لم يتسنى للموقع معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة هل هي جريمة أم إنتحار أم موت طبيعية ، باعتبار أن الجهة التي تباشر التحقيقات ما تزال تسابق الزمن لفك خيوط هذا الحادث المؤلم الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، تبقى الإحتمالات كلها واردة في ظل شهادات جيران الهالك الذين أكدوا أنهم سمعوا صراخا وضجيجا يفترض أن نزاعا حصل بين الضحية وثلاثة آخرين كانوا معه داخل الشقة في وقت متأخر من الليل، إضافة إلى جزئيات أخرى ستكشف التحقيقات المنجزة حول القضية أنها حقيقية أم مجرد إشاعات ويتعلق الأمر بكسر في النافذة والعثور على ورقة كتب عليها عبارة ” اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد” بجانب الضحية، الأمر الذي زاد من الشكوك لدى هيئة القضاء التي أمرت بإخضاع الجثة للتشريح الطبي وتعميق البحث أكثر في القضية.

القنصلية العامة ل”برشلونة” بدورها دخلت على الخط بعد إخبارها بالواقعة من طرف الشرطة الإسبانية في وقت لم تجد أرقاما هاتفية للتواصل مع ذوي الهالك لإستصدار تراخيص نقل الجثمان إلى مسقط رأسه وطبعا بعد إستكمال التحقيقات الأمنية والقضائية من طرف الأجهزة الإسبانية، حيث تمكنت “هبة بريس” من مد القنصلية العامة المذكورة بأرقام هواتف العائلة المباشرة للضحية قصد التعزية وتقديم الخدمات المطلوبة في مثل هذه الحالات.

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