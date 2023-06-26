مع اقتراب العيد.. توافد قياسي للجالية المغربية على أرض الوطن

2023-06-26 / 14:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أيام قليلة أصبحت تفصلنا عن عيد الأضحى، هاته المناسبة التي تحظي برمزية و مكانة اعتبارية خاصة لدى المغاربة، الأمر الذي يدفع الآلاف من مغاربة العالم لتزجية العيد في أرض الوطن.

و في هذا الصدد، شهدت مختلف المعابر الحدودية للمغرب و في مقدمتها ميناء طنجة المتوسط و كذا مطار محمد الخامس الدولي حركية غير معهودة خلال اليومين الماضيين.

و استقبل مطار محمد الخامس في الساعات الماضية المئات من الرحلات التي تضاعفت وتيرتها خمسة أضعاف عن المعتاد بسبب الإقبال الكبير لمغاربة أوروبا و الخليج و أمريكا و كندا لقضاء العيد في المغرب.

كما باتت السيارات المرقمة بترقيم أجنبي تنافس نظيرتها المحلية في شوارع عدد من المدن، حيث لا يمكن أن تمر من أي شارع دون أن تسترعي انتباهك سيارة وافدة من إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا أو دول أخرى.

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